Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VICTORY PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140B Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty:

Giới thiệu và tư vấn các gói dịch vụ Digital Marketing như quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, SEO, thiết kế website, quản lý truyền thông thương hiệu,...

Phân tích nhu cầu của khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng:

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng qua các kênh online & offline.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.

Quản lý danh sách khách hàng và theo dõi tiến trình hợp tác.

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng để ký hợp đồng:

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, chính sách, hợp đồng.

Theo dõi hợp đồng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo các chỉ số như: tiến độ, KPI, thanh toán,...

Lập kế hoạch phát triển doanh số:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.

Báo cáo tiến độ công việc, đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Phối hợp với các bộ phận sau bán hàng:

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thông báo gia hạn hợp đồng, hỗ trợ xử lý vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và kinh nghiệm:

Nam/Nữ, sinh năm 1997 – 2001

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh Digital Marketing, Quảng cáo, Truyền thông là một lợi thế.

Kỹ năng và yêu cầu khác

Nhiệt tình, năng động, có tinh thần học hỏi cao.

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.

Chủ động, chăm chỉ, có ý thức cầu tiến, chịu khó trong công việc.

Kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch và theo dõi công việc hiệu quả.

Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) hoặc các phần mềm có tính năng tương đương.

Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng các công cụ CRM, phần mềm quản lý khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VICTORY PRO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 40 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VICTORY PRO

