Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 270 - 369 Khu phố 3, An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện công việc Marketing nội bộ:

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing tại Đơn vị, thực hiện các báo cáo cho Lãnh đạo.

- Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ tại Đơn vị.

- Biên soạn các nội dung truyền thông tại Đơn vị, kiểm soát các nội dung marketing truyền thông (bán hàng, dịch vụ) trước khi phát hành trên các kênh truyền thông thuộc Đơn vị quản lý.

- Kiểm soát hiệu quả hoạt động marketing của Đơn vị theo nhu cầu kinh doanh xe và DVPT.

- Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để tăng độ nhận diện thương hiệu tại địa bàn quản lý.

- Đề xuất, theo dõi và hỗ trợ Đơn vị đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn nhận diện của từng thương hiệu, sản phẩm – dịch vụ.

- Đầu mối đề xuất hỗ trợ nghiệp vụ marketing; theo dõi tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

- Thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho bán hàng và dịch vụ thông qua các kênh mạng xã hội.

- Hỗ trợ TVBH thực hiện chiến dịch quảng cáo cho bán hàng và dịch vụ thông qua các kênh mạng xã hội.

- Hỗ trợ CSKH tiếp nhận thông tin khách hàng từ các chiến dịch quảng cáo và các kênh digital của đại lý.

2. Thực hiện công việc Marketing với các đơn vị phân phối các dòng sản phẩm xe:

- Xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động marketing hàng tháng với nhà máy.

- Thực hiện các báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của nhà máy.

- Tương tác và thực hiện các yêu cầu của nhà máy về hoạt động marketing của đại lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính Nam, ngoại hình sáng sủa

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành, Marketing, Quảng cáo,...

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing Executive, Trade Marketing Executive,...

- Có khả năng thiết kế là một lợi thế

- Tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, đãi ngộ xứng đáng.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Văn hóa thân thiện, tinh thần cộng sự, người đồng hành.

- Đào tạo phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên sâu.

- Chế độ bảo hiểm và chính sách phúc lợi đầy đủ.

- Cơ hội thăng tiến mở rộng, vinh danh nhân viên xuất sắc định kỳ Tháng/Quý/Năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM

