Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô I/6 đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc trang web của công ty: soạn bài, đăng bài, làm mới hình ảnh và sự kiện

Chăm sóc các nền tảng đăng tải thông tin của công ty: các trang tuyển dụng, các trang mạng xã hội, các nền tảng kết nối, chia sẽ và truyền tải thông tin

Thực hiện việc nghiên cứu thị trường, đánh giá, phân tích, tổng hợp và báo cáo xu hướng tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng, hành vi tiêu dùng, ...

Phối hợp Phòng R&D, Sales tổ chức các buổi workshop, hội chợ triễn lãm, thử mẫu, ...

Phụ trách việc thiết kế hình ảnh sản phẩm, chương trình hội nghị của công ty

Tham gia vào việc xây dựng chiến lược phát triển ý tưởng, câu chuyện sản phẩm.

Các công việc khác từ cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing từ cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm

Có năng lực triển khai công việc về Marketing Online và Truyền thông

Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung lôi cuốn và thu hút trên mạng xã hội, website...

Thành thạo internet, tin học văn phòng là một lợi thế.

Có óc tổ chức quản lý sự kiện và xử lý tình huống

Teamwork và kỹ năng lãnh đạo

Có khả năng thiết kế là một lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được làm việc và học tập trong một môi trường trẻ trung, năng động thỏa sức sáng tạo, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty: BHXH, thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch nghỉ mát hằng năm,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

