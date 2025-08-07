Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CYBERKING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 Đường Số 16, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên ý tưởng và thực hiện nội dung truyền thông về phòng game và các tựa game hot, thu hút đúng tệp khách hàng mục tiêu.

Thiết kế 2D (banner, poster, ấn phẩm truyền thông online/offline).

Viết content cho fanpage, website, các chiến dịch quảng bá.

Quản trị fanpage, website: đăng bài, tối ưu chuẩn SEO, cập nhật nội dung định kỳ.

Tạo và tối ưu Google Map, Google Business, fanpage để tăng độ nhận diện.

Phối hợp với team và các đối tác để triển khai các hoạt động marketing online/offline

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 24 – 32 tuổi, có 3 – 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.

Có hiểu biết tốt về mảng phòng game, game online, game mobile.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 2D: Photoshop, Illustrator,...

Có tư duy sáng tạo, khả năng viết content hấp dẫn.

Biết tối ưu bài viết chuẩn SEO, có kinh nghiệm vận hành fanpage, website.

Chủ động, chịu trách nhiệm, có tinh thần học hỏi và phối hợp tốt trong công việc.

Am hiểu và ứng dụng công cụ AI vào công việc sáng tạo nội dung và thiết kế (ví dụ: ChatGPT, Midjourney, Canva AI, RunwayML...).

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng AI để tăng tốc quy trình làm việc như: tạo content tự động, thiết kế ý tưởng sáng tạo, dựng video/ảnh AI, v.v.

Tại CÔNG TY TNHH CYBERKING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 – 20 triệu/tháng, tùy năng lực.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp.

Được tham gia vào các chiến dịch marketing thực tế, có chiều sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYBERKING VIỆT NAM

