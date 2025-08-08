Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAZI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAZI
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAZI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19C Bùi Thị Xuân, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hình ảnh, banner quảng cáo cho các kênh digital (Facebook, Instagram, TikTok…).
Lên kế hoạch, tối ưu chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, TikTok…
Viết nội dung quảng cáo, bài viết giới thiệu dịch vụ của Sazihotel.
Lên ý tưởng, kịch bản cho các video ngắn để quảng bá khách sạn.
Ưu tiên có thể quay dựng, edit video/ảnh đơn giản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Photoshop, Canva hoặc các phần mềm thiết kế tương tự.
Hiểu về chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads.
Biết viết content hấp dẫn, thu hút người đọc.
Biết sử dụng các công cụ AI vào công việc
Có tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAZI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr/tháng (theo năng lực)
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (nếu có).
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Lương tháng 13 + Thưởng các ngày Lễ, Tết theo chính sách công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng trong ngành khách sạn & marketing.
Hỗ trợ công cụ làm việc (máy tính, phần mềm…).
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAZI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32 Nguyễn An Ninh,Phường Bến Thành,Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

