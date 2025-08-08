Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAZI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19C Bùi Thị Xuân, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hình ảnh, banner quảng cáo cho các kênh digital (Facebook, Instagram, TikTok…).

Lên kế hoạch, tối ưu chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, TikTok…

Viết nội dung quảng cáo, bài viết giới thiệu dịch vụ của Sazihotel.

Lên ý tưởng, kịch bản cho các video ngắn để quảng bá khách sạn.

Ưu tiên có thể quay dựng, edit video/ảnh đơn giản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Photoshop, Canva hoặc các phần mềm thiết kế tương tự.

Hiểu về chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads.

Biết viết content hấp dẫn, thu hút người đọc.

Biết sử dụng các công cụ AI vào công việc

Có tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAZI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr/tháng (theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (nếu có).

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Lương tháng 13 + Thưởng các ngày Lễ, Tết theo chính sách công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng trong ngành khách sạn & marketing.

Hỗ trợ công cụ làm việc (máy tính, phần mềm…).

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAZI

