Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120 Nguyễn Trãi, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp: Fanpage, Website, Email...;

Viết

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trường Cao Đẳng hoặc Đại Học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, ngành liên quan,…

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing, Content, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Y tế, Mỹ phẩm, Giáo dục,…

Có khả năng viết và triển khai brief theo yêu cầu từ quản lý;

Có khả năng thiết kế cơ bản;

Chăm chỉ, ham học hỏi, có tư duy sáng tạo, phân tích vấn đề;

Khả năng triển khai và quản lý kế hoặch theo đúng tiến độ thực thi;

Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

Chịu được áp lực công việc;

Thái độ tốt, chịu học hỏi, nâng cao bản thân, phối hợp hiệu quả với các team để tối ưu hóa chi phí quảng cáo và mang lại doanh thu hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Được hướng dẫn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ;

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, phối kết hợp, phát triển, ổn định, lâu dài;

Hưởng đủ chế độ theo quy định pháp luật về quản lý lao động: BHXH, BHYT,…;

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo chính sách của công ty;

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding,...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315

