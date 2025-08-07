Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GROBER HOMES VŨNG TÀU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GROBER HOMES VŨNG TÀU
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GROBER HOMES VŨNG TÀU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 560 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông: Facebook, Zalo, TikTok, Website.
Viết bài PR, nội dung fanpage, seeding nhóm, kịch bản video ngắn giới thiệu dịch vụ.
Tìm hiểu thị trường, đối thủ và tổng hợp thông tin phục vụ chiến dịch.
Tham gia tổ chức chương trình khuyến mãi, sự kiện, hoạt động truyền thông.
Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, video cơ bản và sáng tạo nội dung cùng team.
Tìm kiếm, đề xuất các kênh quảng bá hiệu quả (chạy ads, KOLs, group cộng đồng, tờ rơi, standee...).
Phối hợp với CSKH và vận hành để thu thập phản hồi, làm nội dung truyền thông.
Theo dõi số liệu, hỗ trợ báo cáo hiệu quả kênh và chiến dịch.
Báo cáo các chỉ số theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành/khóa học liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực marketing.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Photoshop, Illustrator) là lợi thế.
Có hiểu biết cơ bản về SEO là một lợi thế.
Thành thạo Excel, tin học văn phòng.
Yêu thích lĩnh vực dịch vụ, có tư duy sáng tạo, tinh thần học hỏi cao.
Chủ động, có trách nhiệm trong công việc; khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GROBER HOMES VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì

Xem xét tăng lương hàng năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành thử thách.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, tạo điều kiện phát triển bản thân.
Hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt của công ty, bao gồm du lịch hàng năm 1- 2 lần.
Cơ hội phát triển nhanh chóng lên các vị trí cao hơn nếu thể hiện năng lực tốt.
Cơ hội được giao nhiều nhiệm vụ để rèn kỹ năng nhanh hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GROBER HOMES VŨNG TÀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 560 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

