Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH IMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42 đường số 2 KDC Him Lam Kênh Tẻ, P.Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên hệ booking KOC, KOL, Influencers.

Lập kế hoạch nội dung SNS và chạy quảng cáo Facebook, Instagram, Tiktok.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing.

Phân tích, đánh giá hiệu quả kế hoạch và điều chỉnh phù hợp

Nghiên cứu xu hướng thị trường và báo cáo insight

Lập báo cáo định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng.

Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing/ Truyền thông/ Quản trị Kinh doanh/Tiếng Hàn

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing

Biết sử dụng Canva/Capcut cơ bản là 1 lợi thế

Am hiểu thị trường làm đẹp, mỹ phẩm.

Có khả năng giao tiếp Tiếng Hàn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH IMU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross từ 15 - 18tr (Thương lượng theo năng lực)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN full lương theo quy định của công ty.

Trợ cấp tiền ăn trưa

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (9h-18h; Thứ 7 làm việc cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IMU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin