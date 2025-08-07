Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH IMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH IMU
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH IMU

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42 đường số 2 KDC Him Lam Kênh Tẻ, P.Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên hệ booking KOC, KOL, Influencers.
Lập kế hoạch nội dung SNS và chạy quảng cáo Facebook, Instagram, Tiktok.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing.
Phân tích, đánh giá hiệu quả kế hoạch và điều chỉnh phù hợp
Nghiên cứu xu hướng thị trường và báo cáo insight
Lập báo cáo định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng.
Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing/ Truyền thông/ Quản trị Kinh doanh/Tiếng Hàn
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing
Biết sử dụng Canva/Capcut cơ bản là 1 lợi thế
Am hiểu thị trường làm đẹp, mỹ phẩm.
Có khả năng giao tiếp Tiếng Hàn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH IMU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross từ 15 - 18tr (Thương lượng theo năng lực)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN full lương theo quy định của công ty.
Trợ cấp tiền ăn trưa
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định
Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (9h-18h; Thứ 7 làm việc cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IMU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 42 đường số 2, Khu dân cư Him Lam Kênh Tẻ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sao chép đường dẫn

