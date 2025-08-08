Tuyển Nhân viên Marketing VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh: 14 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng team/định biên nhân sự/jd cụ thể
Xây dựng kế hoạch triển khai theo timeline của dự án
Làm việc trực tiếp cùng công nghệ xây dựng và vận hành app vận tải
Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook hoặc Google, Tiktok,…
Quản trị fanpage, website theo phân công của trưởng bộ phận.
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing phù hợp với định hướng của công ty
Kiểm soát, đánh giá, đo lường hiệu quả, hiệu suất marketing theo mục tiêu đã đề ra
Đạt được các mục tiêu kinh doanh và Marketing bằng cách đóng góp các thông tin và các đề xuất về hoạt động kinh doanh/ Marketing cho các tổng kết và kế hoạch chiến lược.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng làm việc nhóm tốt
Chăm chỉ, ưu tiên đi làm được luôn
Tư duy phân tích tốt
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Chịu được áp lực cao trong công việc
Kỹ năng sắp xếp, điều phối và quản lý công việc tốt
Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn
Có thái độ làm việc hòa nhã, nghiêm túc, sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu công việc do Cấp trên giao.
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện .
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm…
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI