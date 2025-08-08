Tuyển Nhân viên Marketing VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng team/định biên nhân sự/jd cụ thể

Xây dựng kế hoạch triển khai theo timeline của dự án

Làm việc trực tiếp cùng công nghệ xây dựng và vận hành app vận tải

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook hoặc Google, Tiktok,…

Quản trị fanpage, website theo phân công của trưởng bộ phận.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing phù hợp với định hướng của công ty

Kiểm soát, đánh giá, đo lường hiệu quả, hiệu suất marketing theo mục tiêu đã đề ra

Đạt được các mục tiêu kinh doanh và Marketing bằng cách đóng góp các thông tin và các đề xuất về hoạt động kinh doanh/ Marketing cho các tổng kết và kế hoạch chiến lược.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí Marketing Executive hoặc các công việc tương tự.

Có kỹ năng làm việc nhóm tốt

Chăm chỉ, ưu tiên đi làm được luôn

Tư duy phân tích tốt

Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực cao trong công việc

Kỹ năng sắp xếp, điều phối và quản lý công việc tốt

Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn

Có thái độ làm việc hòa nhã, nghiêm túc, sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu công việc do Cấp trên giao.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 – 15.000.000 (thỏa thuận theo năng lực) + phụ cấp + thưởng

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Được cung cấp trang thiết bị làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện .

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm…

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ LIÊN MINH KINH TẾ MIỀN NAM

