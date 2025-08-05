Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 569 - 571 Lũy Bán Bích, Phú Thạn, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Viết mô tả sản phẩm chuẩn SEO, nội dung quảng bá tăng tỉ lệ chuyển đổi.

- Tối ưu hiển thị sản phẩm và thương hiệu theo tiêu chuẩn từng sàn.

- Sử dụng thành thạo phần mềm dựng video và ứng dụng các trend video ngắn (Reels, Shorts, TikTok).

- Cập nhật nội dung trên website, fanpage, các kênh digital marketing khác.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Thiết kế đồ họa, Truyền thông hoặc liên quan.

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm nội dung TMĐT hoặc thiết kế sản phẩm tiêu dùng.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects (hoặc tương đương).

- Có kỹ năng quay – dựng video cơ bản đến khá, tư duy thẩm mỹ tốt.

- Ưu tiên ứng viên từng làm nội dung cho sản phẩm gia dụng, thiết bị vệ sinh, nội thất,...

- Hiểu biết cơ bản về SEO, social media và tối ưu hiển thị trên các sàn TMĐT.

- Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, chủ động và phối hợp tốt với đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 – 16 triệu VNĐ/tháng (hoặc thương lượng)

- Thưởng lễ, Tết, tháng 13, thưởng chiến dịch theo hiệu quả

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Làm việc trong môi trường năng động, được đào tạo thêm kỹ năng quay dựng video và bán hàng TMĐT quốc tế

- Giờ làm việc: 7h45 – 11h45 | 13h00 – 17h00 (Thứ 2 – Thứ 7)

- Địa điểm: 569 – 571 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển

