Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 569

- 571 Lũy Bán Bích, Phú Thạn, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Viết mô tả sản phẩm chuẩn SEO, nội dung quảng bá tăng tỉ lệ chuyển đổi.
- Tối ưu hiển thị sản phẩm và thương hiệu theo tiêu chuẩn từng sàn.
- Sử dụng thành thạo phần mềm dựng video và ứng dụng các trend video ngắn (Reels, Shorts, TikTok).
- Cập nhật nội dung trên website, fanpage, các kênh digital marketing khác.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Thiết kế đồ họa, Truyền thông hoặc liên quan.
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm nội dung TMĐT hoặc thiết kế sản phẩm tiêu dùng.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects (hoặc tương đương).
- Có kỹ năng quay – dựng video cơ bản đến khá, tư duy thẩm mỹ tốt.
- Ưu tiên ứng viên từng làm nội dung cho sản phẩm gia dụng, thiết bị vệ sinh, nội thất,...
- Hiểu biết cơ bản về SEO, social media và tối ưu hiển thị trên các sàn TMĐT.
- Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, chủ động và phối hợp tốt với đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 – 16 triệu VNĐ/tháng (hoặc thương lượng)
- Thưởng lễ, Tết, tháng 13, thưởng chiến dịch theo hiệu quả
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Làm việc trong môi trường năng động, được đào tạo thêm kỹ năng quay dựng video và bán hàng TMĐT quốc tế
- Giờ làm việc: 7h45 – 11h45 | 13h00 – 17h00 (Thứ 2 – Thứ 7)
- Địa điểm: 569 – 571 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 569 Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

