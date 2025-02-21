Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 53 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, triển khai, đánh giá việc thực hiện chiến lược, đề xuất điều chỉnh chiến lược marketing (phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, concept) phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh và tầm nhìn của Công ty;
- Chịu trách nhiệm về định hướng phát triển sản phẩm mới (phát triển ý tưởng ra mắt sản phẩm mới, định hướng xây dựng thương hiệu sản phẩm mới);
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả;
- Quản lý mạng lưới đối tác và nhà cung cấp phục vụ hoạt động Marketing toàn hệ thống Xây dựng và triển khai các kênh truyền thông, tiếp thị hiệu quả trên mọi mặt trận bao gồm và không giới hạn;
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty xây dựng hình ảnh thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và truyền thông hiệu quả Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xây dựng các chương trình hỗ trợ xúc tiến bán hàng như khuyến mãi, hậu mãi, tổ chức event theo chủ đề, theo mùa kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu theo mục tiêu của công ty đề ra cho các đơn vị;
- Có kinh nghiệm về mảng Digital marketing.
- Quản lý và đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) của Bộ phận và từng nhân viên trong Bộ phận một cách xuất sắc; tạo cho nhân viên cơ hội học hỏi và phát triển bản thân;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ độ tuổi 30 - 38 tuổi,
Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị thương hiệu hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Có từ 03-05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Khả năng xác định khách hàng mục tiêu, lập kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch Marketing theo hướng thu hút, giáo dục và tạo động lực;
Có kỹ năng tổ chức, phân công và giám sát hiệu quả công việc theo mục tiêu;
Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên;
Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu dữ liệu và xử lý bảng tính. Kỹ năng quản lý dự án thành thạo;
Làm việc trong lĩnh vực Marketing cho các thương hiệu F&B;
Chuyên môn: Tiếp thị, Kinh tế, Kinh doanh;
Yêu cầu khác: Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: theo năng lực;
Chế độ bảo hiểm;
Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn;
Chính sách tăng lương phù hợp với năng lực;
Hỗ trợ công tác phí, phụ cấp;
Cơ hội thăng tiến nhanh;
Nghỉ phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 53 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

