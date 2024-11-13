Tuyển Quay phim CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Quay phim

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quay phim Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36 Đường Số 4, KDC Cityland Park Hill, Phường 10, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quay phim Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp team truyền thông MKT lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, sản xuất các nội dung trên nền tảng: Fanpage, Youtube, Tiktok, Website, Viral video,...
Thực hiện quay chụp và dựng video đa dạng nội dung: short video, reels, tiktok, sự kiện...
Triển khai setup bối cảnh & quay dựng theo nội dung kịch bản.
Phụ trách thiết kế hình ảnh và chỉnh sửa các ấn phẩm Media phục vụ hoạt động truyền thông, quảng cáo, in ấn... của team Marketing & nội bộ công ty.
Nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, xu hướng nâng cao chất lượng hình ảnh, media của công ty.
Quản trị thiết bị và kho tài nguyên media của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 6 tháng kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện hoặc vị trí tương đương
Tốt nghiệp các ngành liên quan.
Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các thiết bị quay chụp (máy ảnh), ánh sáng.
Kỹ năng quản trị tài nguyên, trang thiết bị.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Capcup, Photoshop, ..... hoặc các phần mềm tương tự.
Yêu thích & quan tâm các hoạt động & công việc hướng tới lối sống khỏe mạnh, cân bằng, tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản về dịch vụ và các kỹ năng media từ công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Phúc lợi đầy đủ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.
Các hoạt động nội bộ, chính sách phúc lợi dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

