Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, Toà nhà Golden Palm, Phường Nhân Chính| Lầu 4, Toà nhà Lucky House, 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, tư vấn khách hàng, thực hiện các hồ sơ như: Báo cáo ĐTM, Giấy phép môi trường, Báo cáo công tác BVMT,...;

- Trực tiếp tham gia báo cáo và bảo vệ hồ sơ trước hội đồng, theo đuổi cơ quan nhà nước chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ sau hội đồng;

- Tham gia viết các bài giảng về Luật môi trường;

- Thực hiện các báo cáo về kiểm kê khí nhà kính (được đào tạo trong quá trình làm việc).

- Tư vấn, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính

- Tỉ lệ khối lượng công việc giữa kiểm kê khí nhà kính và tư vấn môi trường là 60% kiểm kê khí nhà kính và 40% tư vấn môi trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học trở lên. Bắt buộc tốt nghiệp chuyên ngành Môi Trường hoặc Kỹ thuật môi trường.

- Có tối thiểu 3 - 4 năm kinh nghiệm hoặc đã thực hiện (trực tiếp) tối thiểu 5-7 báo cáo ĐTM/ Giấy phép môi trường;

- Đã được đào tạo về Kiểm Kê Khí Nhà Kính theo iso 14064

- Đọc hiểu bản vẽ, nắm vững các công nghệ xử lý nước thải;

- Nắm vững các quy định về môi trường theo Luật BVMT và Thông tư, Nghị định liên quan;

- Có kỹ năng lập báo cáo, format chuẩn khung báo cáo khoa học; tự tin trong thuyết trình và báo cáo trước hội đồng thẩm định;

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày với khách hàng/ cơ quan quản lý nhà nước, chủ động giải quyết được vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hồ sơ;

- Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh ngắn ngày.

Tại Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận, chưa bao gồm công tác phí (ứng viên nhiều kinh nghiệm lương thỏa thuận);

- Được cấp máy tính, điện thoại trong quá trình làm việc;

- Thưởng theo dự án;

- Lương tháng 13;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn,...

- Nghỉ phép 12 ngày/năm;

- Team building, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

