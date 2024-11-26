Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 15 ngõ 20 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm nhiệm công tác quản lý công trường.

- Giám sát công trường

- Chỉ huy công trường

- Làm việc tại Hà Nội , các tỉnh khác (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành xây dựng, ngành điện, kinh nghiệm trên 2 năm

- Ưu tiên người đã từng làm việc với công ty tập đoàn lớn.

- Nam giới, sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công trình xa và các tỉnh trong nước (nếu có)

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức lương cạnh tranh, lương thêm giờ. Thưởng ( nếu làm tốt)

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định NN

- Đi công trình xa có trợ cấp, được làm việc trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thời Đại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin