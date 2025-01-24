Tuyển Nhân viên môi trường Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.
- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận
* Thiết lập và duy trì hệ thống An toàn trong công ty
* Quản lý an toàn hiện trường, quản lý PCCC, quản lý môi trường làm việc, sức khỏe
* Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các vấn đề về ATVSLĐ trong nhà máy
* Nhận diện, đánh giá và phân tích các rủi ro tiềm ẩn về an toàn lao động, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát
* Điều tra và báo cáo các sự cố liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
* Họp & tuần tra an toàn
* Thực hiện các báo cáo an toàn nội bộ, báo cáo sang công ty mẹ và các báo cáo gửi cơ quan chức năng
* Thực hiện các hoạt động đào tạo liên quan đến an toàn trong nhà máy
* Quản lý các yêu cầu luật pháp liên quan & đối ứng thanh tra, kiểm tra
* Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công
QUYỀN LỢI
* Nghỉ trung bình 6 ngày/ tháng
* Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
* Chế độ phúc lợi xã hội tốt (xe đưa đón, du lịch, tiệc cuối năm,..)
* Thưởng và tăng lương hàng năm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
