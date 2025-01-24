Tuyển Nhân viên môi trường Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

* Thiết lập và duy trì hệ thống An toàn trong công ty

* Quản lý an toàn hiện trường, quản lý PCCC, quản lý môi trường làm việc, sức khỏe

* Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các vấn đề về ATVSLĐ trong nhà máy

* Nhận diện, đánh giá và phân tích các rủi ro tiềm ẩn về an toàn lao động, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát

* Điều tra và báo cáo các sự cố liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

* Họp & tuần tra an toàn

* Thực hiện các báo cáo an toàn nội bộ, báo cáo sang công ty mẹ và các báo cáo gửi cơ quan chức năng

* Thực hiện các hoạt động đào tạo liên quan đến an toàn trong nhà máy

* Quản lý các yêu cầu luật pháp liên quan & đối ứng thanh tra, kiểm tra

* Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công

QUYỀN LỢI

* Nghỉ trung bình 6 ngày/ tháng

* Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

* Chế độ phúc lợi xã hội tốt (xe đưa đón, du lịch, tiệc cuối năm,..)

* Thưởng và tăng lương hàng năm