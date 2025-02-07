Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

• Nhận đơn hàng từ kinh doanh & Siêu thị kênh MT, Showroom nhượng quyền (kênh Showroom), tạo mã khách khi có khách hàng mở mới và báo ICT tạo bảng giá cho khách theo chiết khấu hợp đồng

• Lên đơn hàng và theo dõi CTKM của từng mã hàng (check giá, hàng tặng hàng, giá quà tặng…), kiểm soát CTKM đã duyệt, báo lại kinh doanh các mã hết hàng/sai giá/sai chương trình để lên lại đơn cho đủ số & đủ CTKM

• Check công nợ của khách hàng nếu có (bảo lãnh thư, công nợ cố định, công nợ tối đa) tính công nợ và báo tiền khách phải chuyển theo từng đơn hàng, theo dõi tiền về ở các tài khoản và duyệt đơn hàng xuống kho

• Check mail bảo lãnh đơn hàng của GĐKD và duyệt đơn

• Báo kho vớt đơn với các đơn hàng gấp hoặc các đơn hàng bổ sung để tiện chuyến giao hàng

• Báo khách và Kinh doanh lên lại đơn đối với 1 số mã hết hàng

• Đánh đơn các đơn hàng xuất tặng khách hàng 8/3, trung thu, 20/10, Tết theo tờ trình duyệt

• Làm việc ASM MT về chương trình Miền Nam (hệ thống siêu thị phụ trách xử lý đơn hàng)

• Tạo mẫu đơn đặt hàng cho kênh phụ trách, bổ sung các mã hàng mới tăng giảm theo từng đợt và gửi lại kinh doanh

• Làm việc cung ứng, P.KH chuyển hàng sang tồn kho bán khi thấy nổi tồn kho thành phẩm

• Giữ hàng cho các kênh MT/Showorom khi có mail xác nhận của TP.KHKD, báo lại kho số lượng và mã hàng đã giữ