Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Cơ Khí Điện Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Lại Yên, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Mua vật tư, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

- Giao dịch với đối tác trong nước và ngoài nước.

- Phân tích các nhà cung cấp để đưa ra lựa chọn tối ưu.

- Làm các thủ tục, giấy tờ liên quan đến nhập khẩu hàng hóa.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại học các khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật điện.

- TIẾNG ANH nghe nói, giao tiếp lưu loát.

- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình với công việc

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Có kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng phân tích. - Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoit...)

- Ứng viên có kinh nghiệm mua hàng hoặc có hiểu biết về thiết bị điện là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Điện Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. - Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động.

- Ăn trưa tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Điện Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin