Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên mua hàng

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Lập kế hoạch nhập hàng, tìm kiếm hàng hóa nhà cung cấp Trung Quốc Gửi đơn hàng cho nhà cung cấp và theo dõi tiến độ đơn hàng Tương tác với nhà máy, theo dõi tiến độ, giải quyết vấn đề phát sinh, đảm bảo hàng hóa đúng tiến độ. Trao đổi với nhà cung cấp về kế hoạch giao hàng, đóng cont và đặt lịch cont bên logistic. Tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ, phối hợp cới bên Logistic để khai báo hải quan. Làm đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp, chi phí vận chuyển cho bên Logistic. Theo dõi công nợ với các nhà cung cấp. Cùng bộ phận chất lượng phản hồi hàng thiếu, hàng lỗi cho nhà cung cấp Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành: Ngoại ngữ, Kinh tế, Thương mại, Logistic, .... Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí mua hàng Tiếng Trung Ngoại ngữ: Tiếng Trung thành thạo, HSK4 trở lên Có Kỹ năng đàm phán tốt, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc khoa học Sử dụng thành thạo Ms Office đặc biệt Ms Excel Phân tích, tổng hợp, đánh giá, lập báo cáo
Thu nhập hấp dẫn: mức lương cơ bản + hoa hồng + thưởng = 10-25 triệu (không giới hạn tùy năng lực) Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...
Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 26-26 khu đô thị Hinode Royal Park, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

