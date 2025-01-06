Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sao Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà Thái Lâm Building, 62 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
I. Mục tiêu công việc:
• Tìm kiếm nguồn hàng/nguồn nguyên vật liệu giá tốt, chất lượng đạt yêu cầu.
• Tìm kiếm đối tác uy tín, hợp tác lâu dài hiệu quả.
• Đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng, đáp ứng kịp tiến độ sản xuất kinh doanh.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp:
• Khảo giá thực phẩm trên thị trường ở những điểm chợ đầu mối để xem xét, đánh giá hàng hóa, giá cả.
• Liên tục theo dõi thị trường, nắm bắt bổ sung thông tin những nhà cung cấp, đáp ứng đủ tiêu chuẩn mua hàng của công ty.
• Tìm kiếm nhà cung cấp thực phẩm có giá cả phù hợp, đủ điều kiện và giấy tờ an toàn vệ sinh thực phẩm.
• Cân nhắc, tính toán và đưa ra đề xuất phù hợp: tiếp tục mua của nhà cung cấp cũ hay đàm phán làm việc với nhà cung cấp mới.
2. Triển khai mua hàng theo kế hoạch:
• Tiếp nhận đơn đặt hàng hàng ngày, hàng tuần từ khối bếp và đề xuất mua hàng của các phòng ban khác.
• Kiểm tra đơn hàng, xác nhận đơn hàng sau mua, cập nhật lên phần mềm kế toán.
• Tiếp nhận đề xuất và mua công cụ dụng cụ của bếp.
• Tiếp nhận thực đơn từ đầu bếp hoặc hỗ trợ lên thực đơn cho bếp hàng tuần.
• Cân đối cost cho việc lên thực đơn, báo giá để liên hệ nhà cung cấp đặt hàng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sao Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI