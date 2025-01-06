Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

I. Mục tiêu công việc:

• Tìm kiếm nguồn hàng/nguồn nguyên vật liệu giá tốt, chất lượng đạt yêu cầu.

• Tìm kiếm đối tác uy tín, hợp tác lâu dài hiệu quả.

• Đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng, đáp ứng kịp tiến độ sản xuất kinh doanh.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp:

• Khảo giá thực phẩm trên thị trường ở những điểm chợ đầu mối để xem xét, đánh giá hàng hóa, giá cả.

• Liên tục theo dõi thị trường, nắm bắt bổ sung thông tin những nhà cung cấp, đáp ứng đủ tiêu chuẩn mua hàng của công ty.

• Tìm kiếm nhà cung cấp thực phẩm có giá cả phù hợp, đủ điều kiện và giấy tờ an toàn vệ sinh thực phẩm.

• Cân nhắc, tính toán và đưa ra đề xuất phù hợp: tiếp tục mua của nhà cung cấp cũ hay đàm phán làm việc với nhà cung cấp mới.

2. Triển khai mua hàng theo kế hoạch:

• Tiếp nhận đơn đặt hàng hàng ngày, hàng tuần từ khối bếp và đề xuất mua hàng của các phòng ban khác.

• Kiểm tra đơn hàng, xác nhận đơn hàng sau mua, cập nhật lên phần mềm kế toán.

• Tiếp nhận đề xuất và mua công cụ dụng cụ của bếp.

• Tiếp nhận thực đơn từ đầu bếp hoặc hỗ trợ lên thực đơn cho bếp hàng tuần.

• Cân đối cost cho việc lên thực đơn, báo giá để liên hệ nhà cung cấp đặt hàng.