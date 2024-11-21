Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH JT PLATFORM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu về chất lượng, giá cả, và thời gian giao hàng.

Theo dõi, giám sát tiến độ giao hàng và đảm bảo hàng hóa được nhận đúng thời gian, số lượng và chất lượng đã thỏa thuận.

Theo dõi quá trình xử lý đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi giao hàng về kho.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như nhân viên kinh doanh, kho vận, tài chính để đảm bảo hoạt động mua hàng hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có kiến thức và kỹ năng về Mua Hàng, Quản Lý và Kinh Doanh.

Tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận và tỉ mỉ.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power-Point).

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH JT PLATFORM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (từ 09:00 đến 18:00)

Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên 12 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JT PLATFORM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin