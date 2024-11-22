Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Tôn Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tôn Hòa Phát
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn Phòng Tòa nhà Hòa Phát, Tầng 6, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu Vật tư cần mua, tìm Nhà Cung Cấp
- Quy trình mua hàng
- Theo dõi Vật tư về, thanh toán,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành Kinh Tế
- Thành thạo tiếng Trung (HSK4 trở lên);
- Trung thực, thật thà, nhanh nhẹn
Hồ sơ gồm:
- Sơ yếu lý lịch (Nêu rõ quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc);
- Đơn Xin Việc;
- CCCD;
- Bằng cấp có liên quan, bảng điểm (nếu có);
- 04 ảnh 3x4 (ảnh mới nhất).

Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm;
- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí;
- Thưởng các dịp lễ Tết;
- Tham gia Bảo hiểm theo quy định;
- Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;
- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
- Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm...;
- Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi thuộc Tập đoàn Hòa Phát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường E1, Khu E, KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

