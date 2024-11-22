Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Tôn Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn Phòng Tòa nhà Hòa Phát, Tầng 6, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm hiểu Vật tư cần mua, tìm Nhà Cung Cấp
- Quy trình mua hàng
- Theo dõi Vật tư về, thanh toán,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành Kinh Tế
- Thành thạo tiếng Trung (HSK4 trở lên);
- Trung thực, thật thà, nhanh nhẹn
Hồ sơ gồm:
- Sơ yếu lý lịch (Nêu rõ quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc);
- Đơn Xin Việc;
- CCCD;
- Bằng cấp có liên quan, bảng điểm (nếu có);
- 04 ảnh 3x4 (ảnh mới nhất).
- Thành thạo tiếng Trung (HSK4 trở lên);
- Trung thực, thật thà, nhanh nhẹn
Hồ sơ gồm:
- Sơ yếu lý lịch (Nêu rõ quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc);
- Đơn Xin Việc;
- CCCD;
- Bằng cấp có liên quan, bảng điểm (nếu có);
- 04 ảnh 3x4 (ảnh mới nhất).
Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm;
- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí;
- Thưởng các dịp lễ Tết;
- Tham gia Bảo hiểm theo quy định;
- Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;
- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
- Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm...;
- Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi thuộc Tập đoàn Hòa Phát
- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí;
- Thưởng các dịp lễ Tết;
- Tham gia Bảo hiểm theo quy định;
- Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;
- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
- Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm...;
- Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi thuộc Tập đoàn Hòa Phát
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI