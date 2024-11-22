Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Tôn Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn Phòng Tòa nhà Hòa Phát, Tầng 6, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu Vật tư cần mua, tìm Nhà Cung Cấp

- Quy trình mua hàng

- Theo dõi Vật tư về, thanh toán,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành Kinh Tế

- Thành thạo tiếng Trung (HSK4 trở lên);

- Trung thực, thật thà, nhanh nhẹn

Hồ sơ gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Nêu rõ quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc);

- Đơn Xin Việc;

- CCCD;

- Bằng cấp có liên quan, bảng điểm (nếu có);

- 04 ảnh 3x4 (ảnh mới nhất).

Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm;

- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí;

- Thưởng các dịp lễ Tết;

- Tham gia Bảo hiểm theo quy định;

- Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...;

- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;

- Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm...;

- Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi thuộc Tập đoàn Hòa Phát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

