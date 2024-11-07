Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 424 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm, quản lý, phát triển nhà cung cấp nhà cung cấp
Thu thập thông tin, tìm kiếm nhà cung cấp
Đánh giá, sàng lọc nhà cung cấp, cập nhật HSNL nhà cung cấp theo định kỳ
Hoàn thiên hồ sơ nhà cung cấp
2. Thực hiện mua hàng hoá dịch
Tìm kiếm lấy báo giá từ nhà cung cấp theo yêu cầu phân công của Trưởng phòng
Thông tin đến các bộ phận liên quan về các sản phẩm, hàng hoá dịch vụ mới trên thị trường (Nếu có)
Tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ có khả năng thay thế
Kết nối linh hoạt với các bộ phận mua ở các cấp (tập đoàn, nhà máy, dự án...) để kết hợp các phương án mua đa dạng, hiệu quả
Nhận nhu cầu mua hàng hóa/ dịch vụ từ các bộ phận trong công ty, xác định số lượng mua tối ưu.
Đàm phán thương mại với nhà cung cấp để có cách mua có lợi cân bằng giữa chất lượng hàng hoá/dịch vụ, điều kiện thanh toán, ngân sách, dịch vụ hậu mãi
Lập phương án mua, so sánh báo giá của các nhà cung cấp. Từ đó lập đề nghị mua hàng
Xác nhận đặt hàng với nhà cung cấp hàng hoá dịch vụ
Theo dõi, kiểm soát và nghiệm thu quá trình cung cấp hàng hoá dịch vụ của nhà cung cấp
Hoàn tất thủ tục hồ sơ mua sắm hàng hoá dịch vụ
Lập đề nghị thanh toán/ tạm ứng cho nhà cung cấp hàng hoá dịch vụ
Theo dõi tiến độ thanh toán/tạm ứng
3. Các công việc khác
Theo dõi tiến độ và báo cáo kịp thời đến cấp trên về tiến độ thực hiện mua hàng
Đề xuất hướng giải quyết liên quan giúp tiết kiệm chi phí mua hàng và nâng cao hiệu quả công việc
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành QTKD, kinh doanh quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng,...
Có từ 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương;
Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng trong mảng nội thất
Ngoại ngữ giao tiếp và đọc hiểu tốt;
Giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục
Tư duy hệ thống
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp.
Đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật
Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo
Có tinh thần cầu tiến, luôn học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các BHXH, BHTN (theo quy định)
Được gia CLB, sự kiện nội bộ
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 69 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

