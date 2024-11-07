Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 424 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm, quản lý, phát triển nhà cung cấp nhà cung cấp

Thu thập thông tin, tìm kiếm nhà cung cấp

Đánh giá, sàng lọc nhà cung cấp, cập nhật HSNL nhà cung cấp theo định kỳ

Hoàn thiên hồ sơ nhà cung cấp

2. Thực hiện mua hàng hoá dịch

Tìm kiếm lấy báo giá từ nhà cung cấp theo yêu cầu phân công của Trưởng phòng

Thông tin đến các bộ phận liên quan về các sản phẩm, hàng hoá dịch vụ mới trên thị trường (Nếu có)

Tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ có khả năng thay thế

Kết nối linh hoạt với các bộ phận mua ở các cấp (tập đoàn, nhà máy, dự án...) để kết hợp các phương án mua đa dạng, hiệu quả

Nhận nhu cầu mua hàng hóa/ dịch vụ từ các bộ phận trong công ty, xác định số lượng mua tối ưu.

Đàm phán thương mại với nhà cung cấp để có cách mua có lợi cân bằng giữa chất lượng hàng hoá/dịch vụ, điều kiện thanh toán, ngân sách, dịch vụ hậu mãi

Lập phương án mua, so sánh báo giá của các nhà cung cấp. Từ đó lập đề nghị mua hàng

Xác nhận đặt hàng với nhà cung cấp hàng hoá dịch vụ

Theo dõi, kiểm soát và nghiệm thu quá trình cung cấp hàng hoá dịch vụ của nhà cung cấp

Hoàn tất thủ tục hồ sơ mua sắm hàng hoá dịch vụ

Lập đề nghị thanh toán/ tạm ứng cho nhà cung cấp hàng hoá dịch vụ

Theo dõi tiến độ thanh toán/tạm ứng

3. Các công việc khác

Theo dõi tiến độ và báo cáo kịp thời đến cấp trên về tiến độ thực hiện mua hàng

Đề xuất hướng giải quyết liên quan giúp tiết kiệm chi phí mua hàng và nâng cao hiệu quả công việc

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành QTKD, kinh doanh quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng,...

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương;

Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng trong mảng nội thất

Ngoại ngữ giao tiếp và đọc hiểu tốt;

Giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục

Tư duy hệ thống

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp.

Đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo

Có tinh thần cầu tiến, luôn học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các BHXH, BHTN (theo quy định)

Được gia CLB, sự kiện nội bộ

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

