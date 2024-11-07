Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 11
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại siêu thị
Trưng bày, quản lý hàng hóa tại siêu thị
Thời gian làm việc: theo ca do công ty sắp xếp, mỗi ngày làm 1 ca (8 tiếng/ ca).
Phụ trách 1 số siêu thị trong khu vực:Quận 7, Quận 10, Quận 11 (Di chuyển luân phiên các siêu thị trong khu vực phụ trách)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng giọng nói và biểu cảm tốt.
Có phương tiện di chuyển, sắp xếp được thời gian làm việc ca tối
Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7 - 10 triệu/ tháng
Phụ cấp: Tiền cơm trưa, xăng xe, điện thoại,...
Thưởng: thưởng doanh thu kinh doanh và thưởng quý
Các chế độ BHSK, BHXH, phép, teambuilding,... đầy đủ.
Môi trường làm việc văn minh, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
