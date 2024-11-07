Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại siêu thị

Trưng bày, quản lý hàng hóa tại siêu thị

Thời gian làm việc: theo ca do công ty sắp xếp, mỗi ngày làm 1 ca (8 tiếng/ ca).

Phụ trách 1 số siêu thị trong khu vực:Quận 7, Quận 10, Quận 11 (Di chuyển luân phiên các siêu thị trong khu vực phụ trách)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình sáng giọng nói và biểu cảm tốt.

Có phương tiện di chuyển, sắp xếp được thời gian làm việc ca tối

Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 - 10 triệu/ tháng

Phụ cấp: Tiền cơm trưa, xăng xe, điện thoại,...

Thưởng: thưởng doanh thu kinh doanh và thưởng quý

Các chế độ BHSK, BHXH, phép, teambuilding,... đầy đủ.

Môi trường làm việc văn minh, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

