Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Save Vietnam’S Wildlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam, được được thành lập ngày 22/7/2014. Trung tâm hành động với sứ mệnh ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam, thông qua các giải pháp toàn diện bao gồm: Giáo dục – Nâng cao nhận thức, Cứu hộ - Phục hồi – Tái thả, Sinh sản Bảo tồn, Nghiên cứu Bảo tồn, Thực thi Pháp luật, và Vận động Chính sách.

Xem thêm thông tin tại: https://www.svw.vn/

Mô tả công việc:

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

• Phát triển và xây dựng chiến lược truyền thông của tổ chức.

• Định hướng và triển khai sản xuất nội dung cho website, các kênh mạng xã hội, bản tin số và các ấn phẩm truyền thông khác (báo cáo thường niên, brochure, profile, v.v).

• Lên ý tưởng và điều phối triển khai các chiến dịch truyền thông với mục tiêu xây dựng thương hiệu và tăng độ nhận diện của tổ chức đến các tệp khán giả.

• Phối hợp cùng các đối tác truyền thông trong và ngoài nước trong việc tổ chức các chiến dịch và sự kiện truyền thông.

• Quản lý và kiểm duyệt các cổng thông tin của Save Vietnam’s Wildlife (website, các trang mạng xã hội, tin tức báo đài, v.v…).