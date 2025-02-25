Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Save Vietnam’S Wildlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Save Vietnam'S Wildlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Save Vietnam'S Wildlife
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Save Vietnam'S Wildlife

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Save Vietnam'S Wildlife

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4 Phố Chính Kinh, Thuong Dinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam, được được thành lập ngày 22/7/2014. Trung tâm hành động với sứ mệnh ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam, thông qua các giải pháp toàn diện bao gồm: Giáo dục – Nâng cao nhận thức, Cứu hộ - Phục hồi – Tái thả, Sinh sản Bảo tồn, Nghiên cứu Bảo tồn, Thực thi Pháp luật, và Vận động Chính sách.
Xem thêm thông tin tại: https://www.svw.vn/
Mô tả công việc:
CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG
• Phát triển và xây dựng chiến lược truyền thông của tổ chức.
• Định hướng và triển khai sản xuất nội dung cho website, các kênh mạng xã hội, bản tin số và các ấn phẩm truyền thông khác (báo cáo thường niên, brochure, profile, v.v).
• Lên ý tưởng và điều phối triển khai các chiến dịch truyền thông với mục tiêu xây dựng thương hiệu và tăng độ nhận diện của tổ chức đến các tệp khán giả.
• Phối hợp cùng các đối tác truyền thông trong và ngoài nước trong việc tổ chức các chiến dịch và sự kiện truyền thông.
• Quản lý và kiểm duyệt các cổng thông tin của Save Vietnam’s Wildlife (website, các trang mạng xã hội, tin tức báo đài, v.v…).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Save Vietnam'S Wildlife Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Save Vietnam'S Wildlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Save Vietnam'S Wildlife

Save Vietnam’S Wildlife

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cuc Phuong, Ninh Binh (100km away from Ha Noi)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

