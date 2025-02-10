Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam
- Hải Phòng: KCN Nhật Bản
- Hải Phòng, An Hưng, An Dương, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vận hành, quản trị hệ thống network, email nội bộ, camera, điện thoại.
- Thực hiện bảo dưỡng, đánh giá, theo dõi hoạt động của hệ thông server nội bộ công ty.
- Thực hiện nâng cấp phần cứng, phần mềm để đảm bảo hoạt động của hệ thống.
- Giải quyết sự cố hệ thông mạng, hệ thống các thiết bị kết nối đầu cuối và khắc phục sự cố.
- Đảm bảo tính thông suốt của hệ thống mạng nội bộ tại đơn vị cơ sở và kết nối với hệ thống của tập đoàn.
- Hỗ trợ và xử lý các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm của người sử dụng.
- Hỗ trợ thi công cung cấp điện, khí nén..cho các máy sản xuất, vị trí làm việc.
- Hỗ trợ kiểm tra, xử lý sự cố liên quan đến cơ sở hạ tầng nhà xưởng.
- Báo cáo công việc với cấp trên.
- Làm các công việc khác liên quan theo chỉ thị cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/nữ. Tuổi: 22-40 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành công nghệ thông tin.
- Có kỹ năng lập trình
- Ưu tiên có kinh nghiệm về Network (chứng chỉ CCNA), am hiểu về thiết bị mạng.
Tại Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam
