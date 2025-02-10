Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Vận hành, quản trị hệ thống network, email nội bộ, camera, điện thoại.

- Thực hiện bảo dưỡng, đánh giá, theo dõi hoạt động của hệ thông server nội bộ công ty.

- Thực hiện nâng cấp phần cứng, phần mềm để đảm bảo hoạt động của hệ thống.

- Giải quyết sự cố hệ thông mạng, hệ thống các thiết bị kết nối đầu cuối và khắc phục sự cố.

- Đảm bảo tính thông suốt của hệ thống mạng nội bộ tại đơn vị cơ sở và kết nối với hệ thống của tập đoàn.

- Hỗ trợ và xử lý các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm của người sử dụng.

- Hỗ trợ thi công cung cấp điện, khí nén..cho các máy sản xuất, vị trí làm việc.

- Hỗ trợ kiểm tra, xử lý sự cố liên quan đến cơ sở hạ tầng nhà xưởng.

- Báo cáo công việc với cấp trên.

- Làm các công việc khác liên quan theo chỉ thị cấp trên.