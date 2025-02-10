Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: KCN Nhật Bản

- Hải Phòng, An Hưng, An Dương, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành, quản trị hệ thống network, email nội bộ, camera, điện thoại.
- Thực hiện bảo dưỡng, đánh giá, theo dõi hoạt động của hệ thông server nội bộ công ty.
- Thực hiện nâng cấp phần cứng, phần mềm để đảm bảo hoạt động của hệ thống.
- Giải quyết sự cố hệ thông mạng, hệ thống các thiết bị kết nối đầu cuối và khắc phục sự cố.
- Đảm bảo tính thông suốt của hệ thống mạng nội bộ tại đơn vị cơ sở và kết nối với hệ thống của tập đoàn.
- Hỗ trợ và xử lý các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm của người sử dụng.
- Hỗ trợ thi công cung cấp điện, khí nén..cho các máy sản xuất, vị trí làm việc.
- Hỗ trợ kiểm tra, xử lý sự cố liên quan đến cơ sở hạ tầng nhà xưởng.
- Báo cáo công việc với cấp trên.
- Làm các công việc khác liên quan theo chỉ thị cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
- Giới tính: Nam/nữ. Tuổi: 22-40 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành công nghệ thông tin.
- Có kỹ năng lập trình
- Ưu tiên có kinh nghiệm về Network (chứng chỉ CCNA), am hiểu về thiết bị mạng.

Tại Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam

Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô đất N5&N6, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Phường An Hưng, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

