Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Chuẩn bị trước khi khách đến Thực hiện quy trình phục vụ Kiểm soát và bảo quản các dụng cụ làm việc Phối hợp bộ phận khác và làm theo yêu cầu khác của cấp trên

Chuẩn bị trước khi khách đến

Thực hiện quy trình phục vụ

Kiểm soát và bảo quản các dụng cụ làm việc

Phối hợp bộ phận khác và làm theo yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có trách nhiệm, năng động, vui vẻ, hoạt bát, thân thiện. Thái độ tốt Nhanh nhẹn, hoạt bát Khả năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có trách nhiệm, năng động, vui vẻ, hoạt bát, thân thiện.

Thái độ tốt

Nhanh nhẹn, hoạt bát

Khả năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng, quyền lợi và phúc lợi đầy đủ đảm bảo theo quy định pháp luật. Môi trường năng động, có nhiều cơ hội được học hỏi và phát triển. Off 4 ngày/tháng. Đóng BHXH đầy đủ, teambuilding 2 lần/ năm

Chế độ lương thưởng, quyền lợi và phúc lợi đầy đủ đảm bảo theo quy định pháp luật.

Môi trường năng động, có nhiều cơ hội được học hỏi và phát triển.

Off 4 ngày/tháng.

Đóng BHXH đầy đủ, teambuilding 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin