Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 7 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Chuẩn bị trước khi khách đến
Thực hiện quy trình phục vụ
Kiểm soát và bảo quản các dụng cụ làm việc
Phối hợp bộ phận khác và làm theo yêu cầu khác của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có trách nhiệm, năng động, vui vẻ, hoạt bát, thân thiện. Thái độ tốt Nhanh nhẹn, hoạt bát Khả năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có trách nhiệm, năng động, vui vẻ, hoạt bát, thân thiện.
Thái độ tốt
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Khả năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng, quyền lợi và phúc lợi đầy đủ đảm bảo theo quy định pháp luật. Môi trường năng động, có nhiều cơ hội được học hỏi và phát triển. Off 4 ngày/tháng. Đóng BHXH đầy đủ, teambuilding 2 lần/ năm
Chế độ lương thưởng, quyền lợi và phúc lợi đầy đủ đảm bảo theo quy định pháp luật.
Môi trường năng động, có nhiều cơ hội được học hỏi và phát triển.
Off 4 ngày/tháng.
Đóng BHXH đầy đủ, teambuilding 2 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
