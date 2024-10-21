Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Chuẩn bị trước khi khách đến Thực hiện quy trình phục vụ Kiểm soát và bảo quản các dụng cụ làm việc Phối hợp bộ phận khác và làm theo yêu cầu khác của cấp trên
Chuẩn bị trước khi khách đến
Thực hiện quy trình phục vụ
Kiểm soát và bảo quản các dụng cụ làm việc
Phối hợp bộ phận khác và làm theo yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có trách nhiệm, năng động, vui vẻ, hoạt bát, thân thiện. Thái độ tốt Nhanh nhẹn, hoạt bát Khả năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có trách nhiệm, năng động, vui vẻ, hoạt bát, thân thiện.
Thái độ tốt
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Khả năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng, quyền lợi và phúc lợi đầy đủ đảm bảo theo quy định pháp luật. Môi trường năng động, có nhiều cơ hội được học hỏi và phát triển. Off 4 ngày/tháng. Đóng BHXH đầy đủ, teambuilding 2 lần/ năm
Chế độ lương thưởng, quyền lợi và phúc lợi đầy đủ đảm bảo theo quy định pháp luật.
Môi trường năng động, có nhiều cơ hội được học hỏi và phát triển.
Off 4 ngày/tháng.
Đóng BHXH đầy đủ, teambuilding 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 07 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Namperfume làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Namperfume
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN ONAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN ONAIR
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu GOT IT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH J.G
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ enSightful làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ enSightful
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập 18 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Minigood Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN UTPALA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UTPALA GROUP
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP Beta Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Beta Media
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu Công ty cổ phần DAYONE ASIA
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Cloud Engineer Wall Street English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Wall Street English
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ MANGO SAI GON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ MANGO SAI GON
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám Đốc Vận Hành thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH SUNRISE INS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CP TMDV TAHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY CP TMDV TAHICO
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên CSKH thu nhập Trên 65 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Trên 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH FILL IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH FILL IT
16 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
7 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm