Tuyển Nhân Viên QA/QC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Gia Lai

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: Hẻm 41 Lý Thường Kiệt, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra & báo cáo về việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và an toàn lao động (ATLĐ).

Theo dõi việc kiểm tra, kiểm định định kỳ các thiết bị, máy móc có yêu cầu kiểm định.

Thực hiện báo cáo công tác phòng chống cháy nổ (PCCC), theo dõi ATLĐ tại nhà máy.

Đánh giá & phân tích hiệu quả của việc kiểm soát động vật gây hại tại nhà máy.

Chuẩn bị hồ sơ Organic, hồ sơ PCCC, và các hồ sơ có liên quan khác khi có đánh giá từ khách hàng hoặc bên thứ ba.

Các yêu cầu và công việc khác từ quản lý sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến thực phẩm.

Từng làm việc tại các công ty sản xuất là 1 lợi thế.

Nhanh nhẹn, tin học văn phòng.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8 tiếng, từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ CN

Hỗ trợ cơm trưa.

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ theo quy định của nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép, các ngày nghỉ lễ trong năm, thâm niên, tham gia du lịch hằng năm, team building ...

Lương tháng 13 và nhiều chế độ phúc lợi, khen thưởng, đãi ngộ khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai

