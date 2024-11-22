Tuyển Nhân Viên QC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Nhà máy VPMILK Eco Farm - Thôn Kambute, Xã Tu Tra, Đơn Dương, Huyện Đơn Dương

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện các công tác QC hóa lý tại nhà máy

- Theo dõi kiểm tra máy móc thiết bị nhà máy trước và sau khi sản xuất

- Các công việc khác theo điều động và yêu cầu của Trưởng Bộ phận

- Tuân thủ nội quy của nhà máy.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp từ trung cấp, đào tạo nghề chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ Thực phẩm

- Kinh nghiệm: Có t 01 năm năm kinh nghiệm QC tại các nhà máy sản xuất thực phẩm

- Nhanh nhẹn, cẩn thận

- Có thể làm việc lâu dài tại Lâm Đồng

Quyền Lợi

- Thu nhập cạnh tranh

- Công ty hỗ trợ KTX và cơm theo ca làm việc

- Thưởng tháng 13 theo kết quả KD năm của công ty

- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

- Bảo hiểm tai nạn lao động 24/7

- Teambuiding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

