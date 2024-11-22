Tuyển Nhân Viên QC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng

Tuyển Nhân Viên QC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng

Công ty Cổ phần VPMILK
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty Cổ phần VPMILK

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần VPMILK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Nhà máy VPMILK Eco Farm

- Thôn Kambute, Xã Tu Tra, Đơn Dương, Huyện Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công tác QC hóa lý tại nhà máy
- Theo dõi kiểm tra máy móc thiết bị nhà máy trước và sau khi sản xuất
- Các công việc khác theo điều động và yêu cầu của Trưởng Bộ phận
- Tuân thủ nội quy của nhà máy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp từ trung cấp, đào tạo nghề chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ Thực phẩm
- Kinh nghiệm: Có t 01 năm năm kinh nghiệm QC tại các nhà máy sản xuất thực phẩm
- Nhanh nhẹn, cẩn thận
- Có thể làm việc lâu dài tại Lâm Đồng

Tại Công ty Cổ phần VPMILK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh
- Công ty hỗ trợ KTX và cơm theo ca làm việc
- Thưởng tháng 13 theo kết quả KD năm của công ty
- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
- Bảo hiểm tai nạn lao động 24/7
- Teambuiding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VPMILK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VPMILK

Công ty Cổ phần VPMILK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7 , TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

