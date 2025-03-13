Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Medikit Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Medikit Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Medikit Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Medikit Việt Nam

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Medikit Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô D1

- D2, khu công nghiệp Nhật Bản

- Hải Phòng, Phường An Hưng, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổng hợp tình hình hoạt động của các bộ phận sản xuất trong Công ty để báo cáo Giám đốc nhà máy
- Tổng hợp kế hoạch sản xuất, kết quả sản xuất để báo cáo giám đốc nhà máy và phục vụ công việc liên quan.
- Lập phương án, đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến bộ phận sản xuất
- Hỗ trợ giám đốc nhà máy (người Nhật Bản) xử lý các công việc liên quan khác
Sẽ trao đổi thêm về nội dung công việc lúc phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi
- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật…
- Khả năng giao tiếp tiếng Nhật: N3 trở lên
- Có thể sử dụng tiếng Nhật trong chuyên ngành sản xuất
- Vi tính văn phòng thành thạo (Excel, word, power point, outlook…)
- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
- Có kỹ năng quản lý và giải quyết tình huống…

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Medikit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Medikit Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Medikit Việt Nam

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Medikit Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô D1-D2, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Phường An Hưng, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

