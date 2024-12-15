Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: ấp Bến Kinh, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý dữ liệu:
Chuẩn bị, kiểm lại & sửa đổi tài liệu cần thiết cho phòng thí nghiệm (thủ tục, SOP, bản ghi lại,...) phù hợp với yêu cầu của ISO 17025.
Ghi nhận, phân tích và phân phát thông tin thống kê.
Quản lý và cập nhật hệ thống ISO cho đội QC.
Công việc khác:
Kết hợp với bộ phận liên quan để nghiên cứu, tính toán, và kiểm tra mẫu cho công thức mới và cung cấp mẫu tới khách hàng.
Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan tới bộ phận QC.
Thiết lập nội quy yêu cầu riêng và đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ theo chuẩn mực.
Đảm bảo phòng thí nghiệm được sạch sẽ/gọn gàng và giữ trật tự.
Nguồn quản lý: đảm bảo đầy đủ nguồn cho sự vận hành của phòng lab như là: Hóa chất, thiết bị & dụng cụ & PPE, ca làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21 - 35 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học với chuyên ngành hóa học hoặc các ngành liên quan
Có thể sử dụng dụng cụ thí nghiệm
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Cẩn thận, kỹ lưỡng, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận dựa theo năng lực ứng viên
Thưởng tháng 13, lễ tết, các chế độ theo quy định nhà nước
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
Phụ cấp cơm trưa cho nhân viên
Có hỗ trợ chỗ ở nếu ứng viên xa nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

