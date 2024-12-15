Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG
- Tây Ninh: ấp Bến Kinh, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý dữ liệu:
Chuẩn bị, kiểm lại & sửa đổi tài liệu cần thiết cho phòng thí nghiệm (thủ tục, SOP, bản ghi lại,...) phù hợp với yêu cầu của ISO 17025.
Ghi nhận, phân tích và phân phát thông tin thống kê.
Quản lý và cập nhật hệ thống ISO cho đội QC.
Công việc khác:
Kết hợp với bộ phận liên quan để nghiên cứu, tính toán, và kiểm tra mẫu cho công thức mới và cung cấp mẫu tới khách hàng.
Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan tới bộ phận QC.
Thiết lập nội quy yêu cầu riêng và đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ theo chuẩn mực.
Đảm bảo phòng thí nghiệm được sạch sẽ/gọn gàng và giữ trật tự.
Nguồn quản lý: đảm bảo đầy đủ nguồn cho sự vận hành của phòng lab như là: Hóa chất, thiết bị & dụng cụ & PPE, ca làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học với chuyên ngành hóa học hoặc các ngành liên quan
Có thể sử dụng dụng cụ thí nghiệm
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Cẩn thận, kỹ lưỡng, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, lễ tết, các chế độ theo quy định nhà nước
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
Phụ cấp cơm trưa cho nhân viên
Có hỗ trợ chỗ ở nếu ứng viên xa nhà
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
