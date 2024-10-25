Tuyển Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KDC phú Tảo, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và quản lý quá trình thực hiện các đơn hàng mẫu và sản xuất đảm bảo đúng yêu cầu của khách hàng.

- Theo dõi kế hoạch sản xuất để đảm bảo thời gian xuất hàng của khách hàng. Cập nhật và phản hồi thông tin kịp thời cho khách hàng.

- Quản lý và thực hiện quá trình xuất hàng cho khách hàng đúng và đủ theo yêu cầu của khách.

- Theo dõi và quản lý khiếu nại của khách hàng nếu có.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp các trường Đại học - Nhiệt tình, năng động, có thể làm việc độc lập.

- Tiếng anh 4 kỹ năng - Có kỹ năng excel, word tốt. - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm, tốt nghiệp đúng chuyên ngành may

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường ( ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành may)

Tại CÔNG TY TNHH SHINTS BVT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương được thỏa thuận theo năng lực

- Được nghỉ 02 thứ 7 và các chủ nhật trong 1 tháng.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng lương tháng 13; thưởng cuối năm

- Ăn ca miễn phí.

- Tặng quà vào các dịp Lễ: Tết, 8/3, Trung thu, 1/6, du lịch 30/4-1/5...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHINTS BVT

