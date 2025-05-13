Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thanh Bình, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung trên các nền tảng: Facebook, Fanpage, Zalo, TikTok, YouTube

Tư vấn khách hàng online: trực fanpage, trả lời tin nhắn, hỗ trợ inbox

Quay – chụp – dựng video truyền thông, giới thiệu dự án/thiết kế

Lên kế hoạch & triển khai chạy ads theo yêu cầu (Facebook, Google, TikTok...)

Hỗ trợ các công việc truyền thông & marketing theo sự phân công từ quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết và sử dụng tốt các nền tảng: TikTok, Facebook, YouTube

Có khả năng quay/chụp, chỉnh sửa hình ảnh & video (biết sử dụng Capcut, Canva, Photoshop, AI là lợi thế)

Có kiến thức cơ bản về chạy Ads, SEO là điểm cộng

Năng động, sáng tạo, yêu thích không gian thiết kế – kiến trúc

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ – đẹp – nhiều ý tưởng, không gian sáng tạo đúng chất dân thiết kế

Cơ hội học hỏi, tiếp xúc với nhiều dự án thực tế đa dạng từ nội thất đến kiến trúc

Thu nhập xứng đáng với năng lực

Lương, thưởng, chế độ hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc

Tham gia BH theo luật định

Hỗ trợ đào tạo nếu bạn còn thiếu kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA

