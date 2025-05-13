Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Thanh Bình, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Sáng tạo nội dung trên các nền tảng: Facebook, Fanpage, Zalo, TikTok, YouTube
Tư vấn khách hàng online: trực fanpage, trả lời tin nhắn, hỗ trợ inbox
Quay – chụp – dựng video truyền thông, giới thiệu dự án/thiết kế
Lên kế hoạch & triển khai chạy ads theo yêu cầu (Facebook, Google, TikTok...)
Hỗ trợ các công việc truyền thông & marketing theo sự phân công từ quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết và sử dụng tốt các nền tảng: TikTok, Facebook, YouTube
Có khả năng quay/chụp, chỉnh sửa hình ảnh & video (biết sử dụng Capcut, Canva, Photoshop, AI là lợi thế)
Có kiến thức cơ bản về chạy Ads, SEO là điểm cộng
Năng động, sáng tạo, yêu thích không gian thiết kế – kiến trúc
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Có khả năng quay/chụp, chỉnh sửa hình ảnh & video (biết sử dụng Capcut, Canva, Photoshop, AI là lợi thế)
Có kiến thức cơ bản về chạy Ads, SEO là điểm cộng
Năng động, sáng tạo, yêu thích không gian thiết kế – kiến trúc
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ – đẹp – nhiều ý tưởng, không gian sáng tạo đúng chất dân thiết kế
Cơ hội học hỏi, tiếp xúc với nhiều dự án thực tế đa dạng từ nội thất đến kiến trúc
Thu nhập xứng đáng với năng lực
Lương, thưởng, chế độ hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc
Tham gia BH theo luật định
Hỗ trợ đào tạo nếu bạn còn thiếu kinh nghiệm
Cơ hội học hỏi, tiếp xúc với nhiều dự án thực tế đa dạng từ nội thất đến kiến trúc
Thu nhập xứng đáng với năng lực
Lương, thưởng, chế độ hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc
Tham gia BH theo luật định
Hỗ trợ đào tạo nếu bạn còn thiếu kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI