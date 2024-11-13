Tuyển Photographer/Video Editor Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, Ngõ 4 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quay, dựng theo kịch bản có sẵn, dựng thành clip hoàn chỉnh.

- Biên tập, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu

- Xây dựng nội dung quay cho các nội dung nhóm sản xuất theo yêu cầu của cấp trên.

- Chụp – Quay video theo các dự án, sự kiện...theo yêu cầu của công ty.

- Tìm tư liệu và dựng các clip content có sẵn.

- Cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực sáng tạo video theo trend gắn liền định hướng của công ty.

- Kết nối và hỗ trợ các công việc khác trong team và các công việc khác có liên quan.

- Quản lý các tài sản được giao để phục vụ công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm liên quan về lĩnh vực quay dựng video, short video.

- Thành thạo các phần mềm dựng và chỉnh sửa video: Adobe Premiere, Capcut, Adobe After Effercts...

- Σó kỹ năng sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên và chuyên nghiệp.

- Có nền tảng thẩm mỹ cao, tư duy sáng tạo đa dạng, chuyển tải ý tưởng tốt.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, teamwork tốt.

- Có thể di chuyển quay chụp tại các tỉnh

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Benefits:

Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng

Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu

Nghỉ 1 ngày/tuần

Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

- Training:

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar , hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

