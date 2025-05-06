Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Buwon Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Buwon Vina
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/06/2025
Công ty TNHH Buwon Vina

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH Buwon Vina

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường 4, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Quản lý, giám sát các hoạt động trong phòng thí nghiệm
Phân tích kết quả thử nghiệm, đưa ra đánh giá và lập báo cáo
Sắp xếp và lưu trữ tài liệu liên quan đến thí nghiệm và phát triển
Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới
Đảm bảo tuân thủ quy định an toàn và môi trường
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan
Hiểu biết về hóa chất
Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại phòng thí nghiệm Công ty ngành giày
Tiếng Anh trung cấp trở lên (đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, viết báo cáo)
Vi tính văn phòng

Tại Công ty TNHH Buwon Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương (9Tr - 13Tr) - Thỏa thuận khi phỏng vấn.
Chế độ nghỉ phép, Bảo hiểm theo quy định pháp luật
Xét tăng lương hàng năm
Hỗ trợ xe đưa rước nhân viên khu vực Biên Hòa, Cổng 11
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Buwon Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Buwon Vina

Công ty TNHH Buwon Vina

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường 4A, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

