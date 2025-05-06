Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Buwon Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường 4, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Quản lý, giám sát các hoạt động trong phòng thí nghiệm

Phân tích kết quả thử nghiệm, đưa ra đánh giá và lập báo cáo

Sắp xếp và lưu trữ tài liệu liên quan đến thí nghiệm và phát triển

Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới

Đảm bảo tuân thủ quy định an toàn và môi trường

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan

Hiểu biết về hóa chất

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại phòng thí nghiệm Công ty ngành giày

Tiếng Anh trung cấp trở lên (đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, viết báo cáo)

Vi tính văn phòng

Tại Công ty TNHH Buwon Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương (9Tr - 13Tr) - Thỏa thuận khi phỏng vấn.

Chế độ nghỉ phép, Bảo hiểm theo quy định pháp luật

Xét tăng lương hàng năm

Hỗ trợ xe đưa rước nhân viên khu vực Biên Hòa, Cổng 11

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Buwon Vina

