Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN
- Đồng Nai: Gần cổng 11, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Phối hợp với các bộ phận khác trong nhà máy sản xuất để nghiên cứu, khảo sát nguyên liệu và thành phẩm sản xuất
- Giám sát, kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý, cảm quan,... của nguyên liệu đầu vào
- Phối hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng và sản xuất để kiểm tra hàng hóa, nguyên liệu, sản phẩm sản xuất
- Kiểm tra quy trình, thực hiện các bước so sánh với tiêu chuẩn đã được xác định từ trước
- Phân tích các thông số để tìm ra điểm chênh lệch so với tiêu chuẩn ban đầu
- Phối hợp với khách hàng và nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng
- Cùng các bên liên quan xem xét nguyên nhân và khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra lỗi
- Nghiên cứu và phát triển công thức
- Nhập thông tin, số liệu để truy xuất lô hàng khi cần
- Làm các báo cáo lỗi sản phẩm, hàng nhập, lô sản xuất cho trưởng bộ phận
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành hóa học, công nghệ thực phẩm, Sản xuất thức ăn chăn nuôi,...
- Sử dụng vi tính thành thạo
- Giao tiếp tốt, biết cách ứng xử tình huống và nhanh nhẹn
- Có thể đi công tác
- Ưu tiên các ứng viên đã làm trong nhà máy sản xuất cám
Tại CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn thêm về ngành thức ăn chăn nuôi
Được tham gia các chế độ Bảo hiểm xã hội
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
