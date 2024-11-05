Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô K2, Khu Công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, An Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Có kinh nghiệm về phát triển sản phẩm ( ưu tiên những bạn đã từng làm phát triển về mảng IVI, Tủ lạnh, máy giặt..và đã từng làm trong LGE, LGD..vv)

- Biết về auto cad, đọc hiểu bản vẽ

- Đọc, hiểu và biết làm báo cáo liên quan như todolist, báo cáo đề xuất sửa khuôn ( ưu tiên những bạn đọc hiểu bản vẽ, phân tích bản vẽ tốt..)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

- Thành thạo kĩ năng Microsoft office

- Tiếng anh giao tiếp, Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Hàn

- Có tinh thần ham học hỏi, năng động quan hệ tốt với mọi người năng động, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Được đánh giá và xem xét cơ hội thăng tiến

Tham gia các hoạt động của công ty, teambuilding

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, an toàn, sạch sẽ

