Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô K2, Khu Công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, An Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Có kinh nghiệm về phát triển sản phẩm ( ưu tiên những bạn đã từng làm phát triển về mảng IVI, Tủ lạnh, máy giặt..và đã từng làm trong LGE, LGD..vv)
- Biết về auto cad, đọc hiểu bản vẽ
- Đọc, hiểu và biết làm báo cáo liên quan như todolist, báo cáo đề xuất sửa khuôn ( ưu tiên những bạn đọc hiểu bản vẽ, phân tích bản vẽ tốt..)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
- Thành thạo kĩ năng Microsoft office
- Tiếng anh giao tiếp, Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Hàn
- Có tinh thần ham học hỏi, năng động quan hệ tốt với mọi người năng động, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Được đánh giá và xem xét cơ hội thăng tiến
Tham gia các hoạt động của công ty, teambuilding
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, an toàn, sạch sẽ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô K2, khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

