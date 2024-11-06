Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Xử lý các phễu khách hàng từ kênh hotline, Landing page để chuyển đổi khách hàng xuống cửa hàng:

- Xử lý các nguồn dữ liệu đầu vào từ các kênh: Landing page, Website ...

2. Tư vấn các chương trình khuyến mại tới khách hàng và chốt đơn trên kênh Online

3. Chốt đơn trực tiếp:

- Chốt đơn hàng chốt trực tiếp qua tin nhắn, điện thoại, website... nếu khách có nhu cầu mua online. -

- Lên đơn trên phần mềm và sắp xếp lịch giao hàng phối hợp với kho vận.

4. Chăm sóc khách hàng:

- Phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng, Kho vận và các phòng ban khác để giải quyết thắc mắc khách hàng trước và sau bán.

- Thiết lập mối quan hệ cá nhân với khách hàng để rút ra kinh nghiệm cải tiến.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 20 - 35

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales Online, CSKH

- Sử dụng thành thạo máy tính

- Có khả năng nắm bắt phân tích tâm lý Khách hàng, kỹ năng giao tiếp và chốt đơn hàng.

- Có khả năng giao tiếp lưu loát, giọng nói truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương, truyền đạt dễ hiểu cho từng đối tượng Khách hàng

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7tr + PC ăn 30k/ngày +% Doanh số

-Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, sinh nhật CBNV, thăm hỏi ốm đau, thai sản...

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh dành riêng cho nhân viên, người nhà

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa tại văn phòng

- Được tham gia các hoạt động văn nghệ, sự kiện hàng năm.

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

- Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, cởi mở, linh hoạt, có không gian để phát huy năng lực, có cơ hội thăng tiến cao.

- Ban lãnh đạo: có tầm, có tâm, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.