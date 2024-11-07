Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 24, Đền Lừ 3, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khai thác thông tin khách trên data có sẵn từ phòng Marketing
Gọi điện, thuyết phục mua hàng, phân loại khách hàng theo các kênh bán của Công ty
Tìm kiếm khách hàng trên nền tảng online, thông qua các kênh Marketing của Công ty
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán
Tiếp nhận, xử lý những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
Tương tác và phối hợp với các bộ phận/phòng ban khác để đạt được mục tiêu kinh doanh
Lập báo cáo kết quả hoạt động theo tuần/tháng/năm theo sự chỉ dẫn của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, 22 -35 tuổi
Trình độ Trung cấp trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm Telesale, kỹ năng giao tiếp, trung thực, nhanh nhẹn
Kỹ năng máy tính văn phòng: word, excel..., có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng là lợi thế
Sử dụng thành thạo các mạng xã hội như: Zalo, FB...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương net từ 10 Triệu + KPI (Có thể deal theo năng lực kinh nghiệm)
BHXH + Bảo hiểm sức khỏe + bảo hiểm tai nạn, các quyền lợi khác theo luật định.
Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật để phát triển bản thân và chốt sale hiệu quả.
Môi trường tạo điều kiện để các cá nhân thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân.
Có lộ trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi và trẻ trung: Nghỉ mát, Teambuilding, Ngày hội thể thao...
Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 24, Đền Lừ 3, quận Hoàng Mai, Hà Nội

