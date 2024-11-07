Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT
- Hà Nội: Lô 24, Đền Lừ 3, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Khai thác thông tin khách trên data có sẵn từ phòng Marketing
Gọi điện, thuyết phục mua hàng, phân loại khách hàng theo các kênh bán của Công ty
Tìm kiếm khách hàng trên nền tảng online, thông qua các kênh Marketing của Công ty
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán
Tiếp nhận, xử lý những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
Tương tác và phối hợp với các bộ phận/phòng ban khác để đạt được mục tiêu kinh doanh
Lập báo cáo kết quả hoạt động theo tuần/tháng/năm theo sự chỉ dẫn của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Trung cấp trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm Telesale, kỹ năng giao tiếp, trung thực, nhanh nhẹn
Kỹ năng máy tính văn phòng: word, excel..., có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng là lợi thế
Sử dụng thành thạo các mạng xã hội như: Zalo, FB...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH + Bảo hiểm sức khỏe + bảo hiểm tai nạn, các quyền lợi khác theo luật định.
Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật để phát triển bản thân và chốt sale hiệu quả.
Môi trường tạo điều kiện để các cá nhân thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân.
Có lộ trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi và trẻ trung: Nghỉ mát, Teambuilding, Ngày hội thể thao...
Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
