Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 24, Đền Lừ 3, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khai thác thông tin khách trên data có sẵn từ phòng Marketing

Gọi điện, thuyết phục mua hàng, phân loại khách hàng theo các kênh bán của Công ty

Tìm kiếm khách hàng trên nền tảng online, thông qua các kênh Marketing của Công ty

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán

Tiếp nhận, xử lý những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng

Tương tác và phối hợp với các bộ phận/phòng ban khác để đạt được mục tiêu kinh doanh

Lập báo cáo kết quả hoạt động theo tuần/tháng/năm theo sự chỉ dẫn của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, 22 -35 tuổi

Trình độ Trung cấp trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm Telesale, kỹ năng giao tiếp, trung thực, nhanh nhẹn

Kỹ năng máy tính văn phòng: word, excel..., có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng là lợi thế

Sử dụng thành thạo các mạng xã hội như: Zalo, FB...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương net từ 10 Triệu + KPI (Có thể deal theo năng lực kinh nghiệm)

BHXH + Bảo hiểm sức khỏe + bảo hiểm tai nạn, các quyền lợi khác theo luật định.

Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật để phát triển bản thân và chốt sale hiệu quả.

Môi trường tạo điều kiện để các cá nhân thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân.

Có lộ trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi và trẻ trung: Nghỉ mát, Teambuilding, Ngày hội thể thao...

Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TÂN ĐẠI PHÁT

