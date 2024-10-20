Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1338 Hùng Vương, Khu 8, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu, phát triển thị trường, tìm kiếm mở rộng nguồn, mạng lưới khách hàng doanh nghiệp Tìm kiếm và mở rộng hệ thống khách hàng mới: chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nội thất...mở rộng mối quan hệ với các cấp lãnh đạo, giám đốc, quản lý của các doanh nghiệp, phát triển tệp khách hàng chiến lược Bán hàng tại showroom và đi thị trường, phát triển thị trường, tìm kiếm tư vấn khách hàng có nhu cầu về sản phẩm Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm thêm khách hàng mới Tạo mối quan hệ than thiện, hỗ trợ kinh doanh với tất cả các khách hàng Đăng ký doanh số theo quý/năm và hoàn thành chỉ tiêu doanh số

Nghiên cứu, phát triển thị trường, tìm kiếm mở rộng nguồn, mạng lưới khách hàng doanh nghiệp

Tìm kiếm và mở rộng hệ thống khách hàng mới: chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nội thất...mở rộng mối quan hệ với các cấp lãnh đạo, giám đốc, quản lý của các doanh nghiệp, phát triển tệp khách hàng chiến lược

Bán hàng tại showroom và đi thị trường, phát triển thị trường, tìm kiếm tư vấn khách hàng có nhu cầu về sản phẩm

Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm thêm khách hàng mới

Tạo mối quan hệ than thiện, hỗ trợ kinh doanh với tất cả các khách hàng

Đăng ký doanh số theo quý/năm và hoàn thành chỉ tiêu doanh số

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh

- Thành thạo các công cụ Microsoft Office

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

- Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

- Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian

- Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ

- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực từng ứng viên + % hoa hồng

- Tháng lương 13, BHXH đầy đủ

- Các phúc lợi khác theo quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin