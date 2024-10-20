Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1338 Hùng Vương, Khu 8, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu, phát triển thị trường, tìm kiếm mở rộng nguồn, mạng lưới khách hàng doanh nghiệp Tìm kiếm và mở rộng hệ thống khách hàng mới: chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nội thất...mở rộng mối quan hệ với các cấp lãnh đạo, giám đốc, quản lý của các doanh nghiệp, phát triển tệp khách hàng chiến lược Bán hàng tại showroom và đi thị trường, phát triển thị trường, tìm kiếm tư vấn khách hàng có nhu cầu về sản phẩm Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm thêm khách hàng mới Tạo mối quan hệ than thiện, hỗ trợ kinh doanh với tất cả các khách hàng Đăng ký doanh số theo quý/năm và hoàn thành chỉ tiêu doanh số
Nghiên cứu, phát triển thị trường, tìm kiếm mở rộng nguồn, mạng lưới khách hàng doanh nghiệp
Tìm kiếm và mở rộng hệ thống khách hàng mới: chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nội thất...mở rộng mối quan hệ với các cấp lãnh đạo, giám đốc, quản lý của các doanh nghiệp, phát triển tệp khách hàng chiến lược
Bán hàng tại showroom và đi thị trường, phát triển thị trường, tìm kiếm tư vấn khách hàng có nhu cầu về sản phẩm
Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm thêm khách hàng mới
Tạo mối quan hệ than thiện, hỗ trợ kinh doanh với tất cả các khách hàng
Đăng ký doanh số theo quý/năm và hoàn thành chỉ tiêu doanh số

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh
- Thành thạo các công cụ Microsoft Office
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
- Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
- Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian
- Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ
- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực từng ứng viên + % hoa hồng
- Tháng lương 13, BHXH đầy đủ
- Các phúc lợi khác theo quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1338 Đường Hùng Vương, khu 8, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

