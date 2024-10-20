Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 1338 Hùng Vương, Khu 8, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nghiên cứu, phát triển thị trường, tìm kiếm mở rộng nguồn, mạng lưới khách hàng doanh nghiệp
Tìm kiếm và mở rộng hệ thống khách hàng mới: chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nội thất...mở rộng mối quan hệ với các cấp lãnh đạo, giám đốc, quản lý của các doanh nghiệp, phát triển tệp khách hàng chiến lược
Bán hàng tại showroom và đi thị trường, phát triển thị trường, tìm kiếm tư vấn khách hàng có nhu cầu về sản phẩm
Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm thêm khách hàng mới
Tạo mối quan hệ than thiện, hỗ trợ kinh doanh với tất cả các khách hàng
Đăng ký doanh số theo quý/năm và hoàn thành chỉ tiêu doanh số
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo các công cụ Microsoft Office
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
- Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
- Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian
- Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ
- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Tháng lương 13, BHXH đầy đủ
- Các phúc lợi khác theo quy chế công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
