Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN OCOP NÔNG SẢN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OCOP NÔNG SẢN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN OCOP NÔNG SẢN VIỆT

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OCOP NÔNG SẢN VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự bt 1.9 số 272 Đ. Hữu Hưng, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, liên hệ và tư vấn khách hàng về các sản phẩm nông sản của công ty.
Quản lý và chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Gọi điện, gặp gỡ trực tiếp hoặc tư vấn online để giới thiệu sản phẩm.
Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng và sau bán hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh số.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 22 - 35.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm.
sẽ được đào tạo từ đầu
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kinh tế, Nông nghiệp, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
Yêu thích kinh doanh, có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Yêu thích kinh doanh
Nhanh nhẹn, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OCOP NÔNG SẢN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5 triệu - 8 triệu (tuỳ theo năng lực) + thưởng hoa hồng + phụ cấp ăn trưa 30k/ngày.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được đào tạo chuyên sâu về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
năng động, trẻ trung
Được tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng bán hàng thực chiến và cập nhật các xu hướng thị trường.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng: Có thể lên vị trí Trưởng Nhóm Kinh Doanh sau 6 tháng nếu đạt được kết quả tốt.
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Thưởng nóng, thưởng doanh số, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Thưởng nóng
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN.
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ nhau như một gia đình.
Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OCOP NÔNG SẢN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OCOP NÔNG SẢN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN OCOP NÔNG SẢN VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 24 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

