Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: S26 - 28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới, chào giá, tư vấn dịch vụ Logistics cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Nghiên cứu thị trường

- Theo dõi, xử lý các công việc phát sinh khi giao dịch với khách hàng

- Phối hợp với các nhân viên nghiệp vụ, phòng ban có liên quan để hoàn tất công việc

- Thiết lập và duy trì quan hệ giữa công ty và khách hàng

- Báo cáo công việc cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, QTKD, Logistics

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu / Logistics là một lợi thế

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng (word, excel,...)

- Biết Tiếng anh là 1 điểm cộng

- Hoạt bát, chịu khó, ham học hỏi, siêng năng

- Tinh thần trách nhiệm, hòa nhã, phối hợp đội nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định của nhà nớc

Thưởng lương tháng 13

Teambuilding, thưởng các ngày lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.