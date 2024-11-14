Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: S26
- 28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng mới, chào giá, tư vấn dịch vụ Logistics cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Nghiên cứu thị trường
- Theo dõi, xử lý các công việc phát sinh khi giao dịch với khách hàng
- Phối hợp với các nhân viên nghiệp vụ, phòng ban có liên quan để hoàn tất công việc
- Thiết lập và duy trì quan hệ giữa công ty và khách hàng
- Báo cáo công việc cho cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, QTKD, Logistics
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu / Logistics là một lợi thế
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng (word, excel,...)
- Biết Tiếng anh là 1 điểm cộng
- Hoạt bát, chịu khó, ham học hỏi, siêng năng
- Tinh thần trách nhiệm, hòa nhã, phối hợp đội nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định của nhà nớc
Thưởng lương tháng 13
Teambuilding, thưởng các ngày lễ trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
