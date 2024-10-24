Tuyển Biên phiên dịch TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, km 47, QL 5, P. Việt Hòa, TP. Hải Dương (Đối diện khách sạn Nam Cường, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Làm việc với khách hàng (Hàn Quốc) về sản phẩm (linh kiện nhựa)
- Tham gia vào quá trình test sản phẩm (sẽ được đào tạo thêm)
- Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Hàn thành thạo (giao tiếp được với người bản xứ)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành đúc nhựa, sản xuất,...
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn tại 15 Công ty trong Tập đoàn.
- Miễn phí các bữa ăn tại công ty
- Thưởng nhân viên xuất sắc, sáng kiến cải tiến 1 năm 2 lần; thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ, Tết,...
- Tập đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên (Đào tạo chuyên môn, kỹ năng; Đào tạo quản lý nguồn,...); các hoạt động nội bộ như Giải bóng đá, Giải chạy và các hoạt động phong trào khác.
- Du lịch hàng năm
- Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, làm đêm,... (tuỳ vị trí)
- Đầy đủ các chế độ Công đoàn (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...), BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật
- Cấp xe ô tô cho nhiều vị trí quản lý (cả khối sản xuất và văn phòng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

