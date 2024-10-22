Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa CT1 - C14 Bắc Hà, Tố Hữu,, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Lập bảng kế hoạch SEO

- Nghiên cứu, phân tích và xây dựng bộ từ khóa SEO

- Nghiên cứu về người dùng, các đối thủ cạnh tranh.

- Thiết lập và triển khai chiến lược link building

- Phối hợp với phòng ban kỹ thuật tối ưu website chuẩn SEO

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình SEO

- Lập báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.

- Ưu tiên đã từng làm cho các công ty thương hiệu cao cấp, đặc biệt là nội thất cao cấp.

- Có kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế.

- Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, WebTrends,Google Search Console...)

- Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm.

- Sử dụng thành thạo các tools hỗ trợ công việc SEO.

- Luôn cập nhật những kiến thức, thủ thuật mới về SEO.

- Tính cách cẩn thận tỉ mỉ, tư duy logic.

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp TKQC Facebook Ads, Google Adwords siêu khỏe. Không cần lo vấn đề hạn chế quảng cáo;

- Thu nhập: Lương cứng (14 - 17 triệu) + thưởng KPI + thưởng doanh số + trợ cấp ăn trưa + trợ cấp gửi xe;

- Được đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc;

- Được thưởng các ngày lễ Tết; được tổ chức sinh nhật theo quý;

- Được tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch gắn kết Công ty.

