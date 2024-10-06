Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo

- Thiết kế các ấn phẩm Truyền thông - Marketing: Banner, Poster, Brochure,

Backdrop/Standee,, Leaflet, Profile, Catalogue, Poster...trên bộ nhận diện thương

hiệu

- - Thiết kế các mẫu quảng cáo trên Facebook Post, Giao diện Website/

Landingpage...

- Dàn dựng Video, thiết kế các hình ảnh động, Animation trên Digital Marketing

- Phụ trách tìm kiếm và trực tiếp liên hệ làm việc với các nhà cung cấp/đối tác in

ấn...

- Thiết kế, in ấn tem mác bảng giá sản phẩm, các loại sách hướng dẫn của

Showroom.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên NAM từ 25 tuổi, đã có kinh nghiệm làm ở các công ty về Quảng cáo.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ; Chuyên ngành thiết kế đồ họa, quảng cáo.

- Ưu tiên ứng viên biết thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing như

Banner flash, dàn dựng Video cơ bản.

- Sử dụng và thao tác nhanh với các phần mềm có liên quan đến thiết kế: Adobe

Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw.

- Sử dụng được các phần mềm: Adobe after Effect, Adobe Premiere.

- Biết chụp hình là một lợi thế.

Ưu tiên các ứng viên ở 4 quận trung tâm thành phố, Hà Đông, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, các trục đường có tuyến tầu điện trên cao, giao thông thuận tiện…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng:

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Được hưởng chế độ ăn trưa theo quy định của Công ty.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty. ·

- Được hưởng đầy đủ các chế độ quyền lợi theo Luật quy định: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

