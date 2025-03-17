Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V Building, Phố Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 500 - 800 USD

Thông tin chung: Công việc toàn thời gian

- Thiết kế các sản phẩm trang sức, phụ kiện phù hợp với thị hiếu thị trường.

- Nghiên cứu và nắm bắt các xu hướng thời trang hiện tại và trong tương lai; hiểu được phản ứng thị trường thông qua các báo cáo bán hàng; và ứng dụng những hiểu biết này vào trong thiết kế các sản phẩm cho phù hợp thị trường;

- Nắm bắt ý tưởng và phát triển các mẫu thiết kế phù hợp, chịu trách nhiệm mọi khâu để đảm bảo đưa ra được sản phẩm mẫu cuối cùng (làm việc với xưởng chế tác, với các nhà cung cấp nguyên – phụ liệu, tìm kiếm chất liệu mới cho phù hợp với ý tưởng ban đầu,…)

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Trình độ yêu cầu:

• Có khả năng vẽ tay và phác họa tốt

• Có khả năng tư duy hình học

• Có khả năng dựng hình trên Photoshop và Illustrator

• Có khả năng thiết kế trang sức trên phần mềm 3D Matrix là một lợi thế

• Có hiểu biết về kỹ nghệ sản xuất trang sức cũng là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin