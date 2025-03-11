Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty Cổ Phần BB Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên ý tưởng, thiết kế và triển khai các không gian nội thất.
- Khảo sát, đo đạc, bố trí Layout.
- Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu thiết kế
- Làm concept và lên ý tưởng thiết kế phối cảnh 3D công trình.
- Tư vấn, lên ý tưởng thiết kế trực tiếp với khách hàng.
- Thành thạo phong cách indochine là một lợi thế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tính sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế nội thất.
- Thành thạo 3Dsmax (corona), Sketchup, AutoCad, Photoshop (nếu có).
- Ưu tiên tuyển ứng viên sn 85 trở tới.
*Quyền lợi:
- Theo Luật Lao động Việt Nam
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế nội thất.
- Thành thạo 3Dsmax (corona), Sketchup, AutoCad, Photoshop (nếu có).
- Ưu tiên tuyển ứng viên sn 85 trở tới.
*Quyền lợi:
- Theo Luật Lao động Việt Nam
Tại Công Ty Cổ Phần BB Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BB Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI