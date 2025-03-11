Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, thiết kế và triển khai các không gian nội thất.

- Khảo sát, đo đạc, bố trí Layout.

- Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu thiết kế

- Làm concept và lên ý tưởng thiết kế phối cảnh 3D công trình.

- Tư vấn, lên ý tưởng thiết kế trực tiếp với khách hàng.

- Thành thạo phong cách indochine là một lợi thế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tính sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế nội thất.

- Thành thạo 3Dsmax (corona), Sketchup, AutoCad, Photoshop (nếu có).

- Ưu tiên tuyển ứng viên sn 85 trở tới.

*Quyền lợi:

- Theo Luật Lao động Việt Nam

Tại Công Ty Cổ Phần BB Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BB Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin