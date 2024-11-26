Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Datafa làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Datafa
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 474/6/4, khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Thiết kế bao bì sản phẩm: Vỏ hộp, decal.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành liên quan thiết kế, đồ họa.
- Thành thạo các phần mềm Thiết kế: Illustrator, Photoshop.
- Biết thêm các phần mềm như: After Effect, Blender, biết vẽ tay là một lợi thế.
- Hiểu về kỹ thuật in tem nhãn, hộp, thùng, mô hình sản phẩm 2D, 3D là một lợi thế.
- Cẩn thận, chịu khó
Tại Công ty TNHH Datafa Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 10-15tr tùy thuộc vào năng lực.
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách của công ty, theo luật lao động.
- Được tham gia đầy đủ các chêc độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Ăn trưa tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Datafa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
