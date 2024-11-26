Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Datafa làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 474/6/4, khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Thiết kế bao bì sản phẩm: Vỏ hộp, decal.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành liên quan thiết kế, đồ họa.

- Thành thạo các phần mềm Thiết kế: Illustrator, Photoshop.

- Biết thêm các phần mềm như: After Effect, Blender, biết vẽ tay là một lợi thế.

- Hiểu về kỹ thuật in tem nhãn, hộp, thùng, mô hình sản phẩm 2D, 3D là một lợi thế.

- Cẩn thận, chịu khó

Tại Công ty TNHH Datafa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-15tr tùy thuộc vào năng lực.

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách của công ty, theo luật lao động.

- Được tham gia đầy đủ các chêc độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Ăn trưa tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Datafa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin