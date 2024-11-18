Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30/3 Phùng Văn Cung, P7, Q. Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Cùng với các bộ phận liên quan khảo sát thực tế.
- Lên thiết kế nội thất 3D, trao đổi với khách hàng về công năng mặt bằng.
- Độ chính xác trong kích thước, cấu tạo bản vẽ. Hiểu về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ.
- Dựng phối cảnh 3D theo yêu cầu thiết kế nội thất của khách hàng.
- Phát triển ý tưởng thiết kế nội thất trên các phần mềm thiết kế chuyên dụng như Autocad, 3Dmax, photoshop ....
- Tất cả các thiết kê trước khi gửi cho khách hàng phải có sự chấp thuận của trưởng team hoặc Giám đốc Thiết kế.
- Chịu trách nhiệm với bản vẽ thiết kế xuyên suốt quá trình thi công
- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyển ngành Kiến trúc, Mỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, thiết kế đồ họa hoăc các chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có khả năng đọc bản vẽ kiến trúc
- Thành thạo trong các phầm mềm thiết kế: 3D MAX, SKETCHUP, AUTO CAD, AI, Photoshop
- Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phong cách Tân cổ điển; phong cách Indochine.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng (có thể hơn tuỳ theo năng lực) + % Hợp động thiết kế
- Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
- Lương + thưởng, lương tháng 13.
- Du lịch 1-2 lần hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30/3 PHÙNG VĂN CUNG, P7, Q. PHÚ NHUẬN, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

