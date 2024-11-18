Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30/3 Phùng Văn Cung, P7, Q. Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc

- Cùng với các bộ phận liên quan khảo sát thực tế.

- Lên thiết kế nội thất 3D, trao đổi với khách hàng về công năng mặt bằng.

- Độ chính xác trong kích thước, cấu tạo bản vẽ. Hiểu về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ.

- Dựng phối cảnh 3D theo yêu cầu thiết kế nội thất của khách hàng.

- Phát triển ý tưởng thiết kế nội thất trên các phần mềm thiết kế chuyên dụng như Autocad, 3Dmax, photoshop ....

- Tất cả các thiết kê trước khi gửi cho khách hàng phải có sự chấp thuận của trưởng team hoặc Giám đốc Thiết kế.

- Chịu trách nhiệm với bản vẽ thiết kế xuyên suốt quá trình thi công

- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyển ngành Kiến trúc, Mỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, thiết kế đồ họa hoăc các chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có khả năng đọc bản vẽ kiến trúc

- Thành thạo trong các phầm mềm thiết kế: 3D MAX, SKETCHUP, AUTO CAD, AI, Photoshop

- Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phong cách Tân cổ điển; phong cách Indochine.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng (có thể hơn tuỳ theo năng lực) + % Hợp động thiết kế

- Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

- Lương + thưởng, lương tháng 13.

- Du lịch 1-2 lần hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

