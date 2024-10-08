Tuyển Thiết kế đồ hoạ Travel Plus Co; làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3/30A Thích Quảng Đức, P3, Phú Nhuận, TPHCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế logo, banner, poster, tờ rơi, back-drop, menu, name card, luggage tag, bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác, chiến dịch truyền thông, website. Thiết kế sản phẩm Tour. Hỗ trợ chỉnh sửa, thiết kế các file theo yêu cầu các phòng ban. Quản trị website Travel Plus, thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin, hình ảnh. Thêm, xóa, sửa các bài viết e-newsletter, banner flash, video clip ... Phối hợp các bộ phận đảm bảo quyền sở hữu thương hiệu Travelplus của công ty Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng và sản phẩm: chỉnh sửa nội dung, hình ảnh, làm newsletter. Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế.

Có năng khiếu mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo cao.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và phát triển các ứng dụng Web.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng tư duy và trình bày.

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

Tại Travel Plus Co; Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các khỏan lương, thưởng theo quy định

- Được xem xét ký Hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc

- Được tham gia Bảo hiểm xã hội, BH y tế, BH thất nghiệp theo đúng Luật lao động.

-Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Travel Plus Co;

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.