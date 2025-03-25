Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Sông Thương, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng và quản lý kênh truyền thông chuyên biệt cho Ngành Chỉnh Nha Nha khoa (Facebook, Instagram).

Quản lý tương tác fanpage của công ty và ngành hàng.

Thực hiện chiến lược tăng tương tác và mở rộng phạm vi tiếp cận qua các nội dung sáng tạo, hấp dẫn và chuyên sâu ngành hàng.

Lên kế hoạch và báo cáo cho workshop, các sự kiện chung của công ty và ngành hàng.

Hợp tác với các đối tác, Kol, trường học và các chuyên gia để phát triển marketing bao gồm personal branding cho các Bác Sĩ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch cùng công ty hằng năm, lương tháng 13 + thưởng cuối năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, ngành nha khoa

Cơ hội làm việc với các bác sĩ chuyên gia trong nước và quốc tế, mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG

